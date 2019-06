Er habe sie von ihrem Leid erlösen wollen, so der 63-jährige Trierer am Dienstag vor dem Landgericht Trier. Seine 36-jähirge Tochter ist unheilbar krank.

Trier: Vater gesteht, dass er seine Tochter töten wollte

(dpa/lrs) - Er wollte seine schwerkranke Tochter töten, um sie von ihrem Leid zu erlösen - das hat ein 63 Jahre alter Vater am Dienstag vor dem Landgericht Trier gestanden. „Was Sie in den Akten finden, das habe ich getan“, sagte er. Die Situation seiner Tochter (36), die an einer unheilbaren Augenkrankheit mit fortschreitender Erblindung leidet, sei „immer schlimmer geworden“. Da sei „irgendwann ein Punkt gekommen, an dem ich gedacht habe, ich muss ihr diesen Wunsch erfüllen, dass sie dieses Leben nicht mehr leben will“.

Die Anklage wirft ihm versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor: Im Oktober vergangenen Jahres habe er seiner Tochter mit einem Messer lebensgefährliche Verletzungen zugefügt. Anschließend versuchte er, sich selbst mit dem Messer umzubringen. Die Tochter hatte sich nach der Tat aus ihrer Wohnung in Trier schleppen können. Beide sind körperlich wieder genesen.

"Es wurde immer schlechter"

In seiner Einlassung schilderte der Vater unter Tränen, wie die Familie und Ärzte über Jahre versucht hätten, der Frau zu helfen. „Es wurde aber immer schlechter und schwieriger.“ In 2018 seien dann bei ihr noch Panikattacken und schwere Depressionen hinzugekommen. „Ich habe keine Lösung mehr gesehen“, sagte der Mann aus dem Kreis Trier-Saarburg. Die Tochter habe gesagt, dass sie nicht mehr so leben wolle - und zudem ihm und der Familie heftige Vorwürfe gemacht. „Sie hat uns allen den Tod gewünscht“, sagte er.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat sich der Vater zuletzt „aufopferungsvoll“ um seine Tochter gekümmert. Mit der Tat habe er „die Familie von einer scheinbar unerträglichen Situation“ erlösen wollen, sagte Oberstaatsanwalt Eric Samel. Dabei habe er „heimtückisch“ gehandelt - daher die Anklage auf versuchten Mord. Die fast blinde Frau sei von dem Angriff in ihrem Bad überrascht worden.