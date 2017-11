(ots) - Heute gegen 12 Uhr überfielen zwei bisher unbekannte Täter ein Juweliergeschäft in der Trierer Brotstraße. Nachdem sie die Anwesenden bedrohten, versprühten sie eine Art Reizgas und flüchteten mit einer noch nicht bekannte Anzahl an Schmuckstücken in unbekannter Richtung.

Um 12 Uhr meldete sich der Juwelier über Notruf und gab an, soeben überfallen worden zu sein. Verletzt worden sei trotz des Versprühens von Reizgas durch die Täter niemand. Die Täter, zwei Männer, seien bereits geflüchtet.

Die unmittelbar veranlasste Fahndung der Polizei läuft zurzeit noch. Die Täter konnten bisher nicht gefasst werden.

Personenbeschreibung:

Erster Täter: etwa 1,85 bis 1,90 m groß und schlank, bekleidet mit blauer, eng anliegender Steppjacke und dunkelblauer Hose (eventuell Jeans), trug eine beigefarbene Baseball-Cap und vermutlich eine Brille mit dunklem Rand. Er hatte kurze dunkle Haare. Er wird auf 35 bis 40 Jahre geschätzt.

Zweiter Täter: etwa 1,70 m groß, schlank, ebenfalls bekleidet mit dunkler Steppjacke und dunkler Hose, bartloses Gesicht, keine Brille.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0049-651/9779-2290 oder -3200 zu melden.

Die Ermittlungen dauern an.