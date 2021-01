Trier: Tot aufgefundene Frau wurde ermordet

Am Donnerstag wurde in Trier eine Frau tot aufgefunden – die 63-Jährige wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Nun fahndet die Polizei nach dem Täter.

Am Donnerstag wurde in Trier eine Frau tot aufgefunden – die 63-Jährige wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Nun fahndet die Polizei nach dem Täter.

(jwi) - Die 63-jährige Frau, welche am Donnerstagmorgen leblos in Trier-West aufgefunden wurde, ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten Polizeibericht hervor. Zuvor war der Leichnam von Rechtsmedizinern obduziert worden.

Ein Passant hatte die Leiche am Donnerstag auf einer Baustelle in der Luxemburger Straße in der Nähe der Römerbrücke entdeckt. Laut Polizeiangaben handelt es sich bei der 63-Jährigen um eine Person aus dem Obdachlosenmilieu.

Die Getötete ist etwa 173 Zentimeter groß und hat hellbraune, gelockte Haare. Foto: Polizei Trier

Zuletzt wurde die Frau am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr in der Treviris-Passage in der Trierer City gesehen. Um 22 Uhr habe sie sich dann in Begleitung eines unbekannter Mannes am späteren Tatort aufgehalten, so die Trierer Ermittler.

Die Obdachlose ist etwa 1,73 Meter groß und hat hellbraune, gelockte Haare. Sie trug eine blaue Jogginghose mit roten Seitenstreifen, eine blau-rote Trainingsjacke, eine blaugrünen Winterjacke und weiße, offene Sandalen.

Zudem führte sie eine grüne Einkaufstasche mit der Aufschrift „Aldi-Süd“ mit sich.



Für Hinweise gibt es eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro. Angaben nimmt die Kriminalinspektion Trier unter der Telefonnummer 0049 651.9779-2480 entgegen.



