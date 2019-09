Bei Bauarbeiten auf der Bezirkssportanlage in Trier-Euren ist eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden.

Trier: Sportplatz-Bombe wird am Sonntag entschärft

(SC/tom/dpa) - Bei Bauarbeiten auf der Bezirkssportanlage in Trier-Euren ist am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr eine 250 Kilogramm schwere britische Fliegerbombe vom Typ MC 500 LB aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Laut Berichterstattung der Tageszeitung "Trierischer Volksfreund" wurde der Blindgänger nur etwa 1,20 Meter unter der Spielfläche entdeckt, auf der über Jahrzehnte hinweg zahlreiche Fußballspiele ausgetragen worden sind.

Der Kampfmittelräumdienst in Rheinland-Pfalz will eine am Dienstag in Trier gefundene Weltkriegsbombe am Sonntag entschärfen. Dafür müssen rund 2300 Anwohner einen Sicherheitsradius von 500 Metern rund um den 250 Kilogramm schweren Blindgänger verlassen, wie die Stadtverwaltung am Mittwochabend mitteilte. In dem Sperrgebiet liegt unter anderem ein Seniorenheim, eine Schule und eine Kita, die bei einer Entschärfung durch den Kampfmittelräumdienst evakuiert werden müssten.

Vor der Entschärfung der Fliegerbombe am Sonntag müssen rund 2300 Anwohner ihr Zuhause verlassen.

Die abgesperrte und bewachte britische Bombe wurde bei routinemäßigen Sondierungen im Zuge von Bauarbeiten an einer Sporthalle im Stadtteil Euren gefunden.