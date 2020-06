Der 49-jährige Pilot war auf dem Weg nach Frankreich, als seine Propellermaschine in der Nähe von Trier vermutlich noch in der Luft auseinanderbrach. Er überlebte den Unfall nicht.

Trier: Obduktion nach tödlichem Absturz einer Propellermaschine

Der 49-jährige Pilot war auf dem Weg nach Frankreich, als seine Propellermaschine in der Nähe von Trier vermutlich noch in der Luft auseinanderbrach. Er überlebte den Unfall nicht.

(dpa/lrs/SC) - Die Leiche des 49 Jahre alten Piloten, der am frühen Mittwochmorgen beim Absturz eines kleinen Flugzeugs rund 20 Kilometer Luftlinie südöstlich von Trier ums Leben gekommen war, soll obduziert werden. Der Pilot wurde unter der Propellermaschine eingeklemmt vorgefunden, und konnte von den Kräften der Feuerwehr Reinsfeld nur noch tot geborgen. Wie die Polizei in Trier am Donnerstag mitteilte, soll der Leichnam des aus dem nordrhein-westfälischen Recklinghausen stammenden Mannes dafür nach Mainz gebracht werden.

Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler laut Polizei davon aus, dass die Maschine in der Luft in mehrere Teile zerbrach. Dies erkläre einerseits den lauten Knall vor dem Absturz sowie das große Trümmerfeld.

Nach dem Absturz einer Propellermaschine in #Reinsfeld laufen die Ermittlungen am Unfallort weiter. Der Pilot (49) soll in Mainz obduziert werden. Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen sollen die genaue Unglücksursache klären: https://t.co/E5DPCRLZeE *ksc — Polizei Trier (@PolizeiTrier) June 18, 2020

Der 49-Jährige hatte alleine in der zweimotorigen Propellermaschine gesessen. Er war nahe dem Sportplatz und nicht weit von Häusern in der Ortschaft Reinsfeld abgestürzt. Mehrere Zeugen hatten das Unglück der Polizei zufolge beobachtet und den lauten Knall gehört. Der in Nordrhein-Westfalen gestartete Pilot war auf dem Weg nach Frankreich gewesen.



Experten der deutschen Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen in Braunschweig sollen die genaue Unglücksursache für den Absturz nun klären. Sie trafen laut Informationen des "Trierischen Volksfreund" am Mittwochabend an der Unglücksstelle ein und nahmen die Ermittlungen vor Ort - trotz starker Regenschauer - unverzüglich auf. Für die Ermittlungen wurde das Gebiet großräumig abgesperrt und die Wrackteile mit Planen abgedeckt. Am Donnerstag wurden die Untersuchungen vor Ort fortgesetzt. Erst danach kann das Wrack geborgen werden.

Der 49 Jahre alte Pilot starb beim Absturz der Maschine, die auf dem Weg von Nordrhein-Westfalen nach Frankreich war. Foto: Florian Blaes/dpa