(mth/ots) - Eine grausige Entdeckung machten Passanten am frühen Freitagmorgen an der Porta Nigra in Trier (D). Gegen 8.45 Uhr fanden sie auf einer Bank neben dem römischen Stadttor einen leblosen Mann.

Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Toten um einen 48-Jährigen aus dem Trierer Obdachlosenmilieu handelte. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bislang nicht vor. Die Kripo Trier hat die Ermittlungen aufgenommen.