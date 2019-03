Trier: Klinik trennt sich von Mitarbeiter wegen Kinderpornographie-Verdachts

Der "Diakon mit Zivilberuf" habe die Leitung des Trierer Mutterhauses selbst über Ermittlungen gegen ihn informiert. Daraufhin wurde sein Arbeitsverhältnis aufgelöst. Auch das Bistum Trier beurlaubte ihn präventiv.

Der "Diakon mit Zivilberuf" habe die Leitung des Trierer Mutterhauses selbst über Ermittlungen gegen ihn informiert. Daraufhin wurde sein Arbeitsverhältnis aufgelöst. Auch das Bistum Trier beurlaubte ihn präventiv.

(dpa/lrs/tom) - Das Trierer Klinikum Mutterhaus hat sich von einem Mitarbeiter getrennt, gegen den wegen Besitzes kinderpornografischer Schriften ermittelt wird. Der Mitarbeiter habe das Klinikum selbst über ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft informiert, teilte die Sprecherin der Klinik am Mittwoch mit. Noch am selben Tag sei das Arbeitsverhältnis mit ihm einvernehmlich beendet worden. "Er ist seitdem nicht mehr im Haus gewesen", sagte die Sprecherin. Zuvor hatte die Zeitung "Trierischer Volksfreund" über den Fall berichtet.

Nähere Angaben zu den im Raum stehenden Vorwürfen lagen zunächst nicht vor. Auch über den Mitarbeiter konnte die Klinik aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht mehr sagen. Laut "Volksfreund"-Artikel soll es sich um einen sogenannten "Diakon mit Zivilberuf" handeln.

Das bestätigte das für ihn zuständige Bistum Trier am späten Vormittag in einer Mitteilung. Der Mann sei mit sofortiger Wirkung beurlaubt worden, heißt es auf der Website des Bistums. "Zwar bezieht sich der Vorwurf nicht auf das Tätigkeitsfeld des Mannes als Diakon und dem Bistum sind in Bezug auf diese Tätigkeit auch keine Vorwürfe bekannt. Dennoch sieht sich das Bistum [...] aus präventiven Gründen zu der Beurlaubung verpflichtet." Auch ein kirchenrechtliches Voruntersuchungsverfahren sei eingeleitet worden.

"Null Toleranz"

Die Trennung von dem Mitarbeiter sei in den vergangenen Tagen passiert, sagte die Sprecherin des Krankenhauses. Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass sich der Mitarbeiter bei der Ausübung seines Berufes strafbar gemacht habe. Nach Kenntnis der Klinik hat es einen solchen Fall bei Mitarbeitern des Mutterhauses noch nicht gegeben.

Das Klinikum ahnde im Sinne einer "Null-Toleranz-Politik" bewusstes, rechtswidriges Fehlverhalten und Verstöße gegen interne Richtlinien konsequent und ohne Rücksicht auf Rang und Position der handelnden Personen, hieß es.