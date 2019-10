Eine etwa 30-jährige Frau mit zwei Hunden wird in Trier polizeilich gesucht: Sie soll einen alten Mann niedergeschlagen haben.

Trier: Frau schlägt 85-jährigen Fußgänger

Eine etwa 30-jährige Frau mit zwei Hunden wird in Trier polizeilich gesucht: Sie soll einen alten Mann niedergeschlagen haben.

(tom) - Die Polizei Trier sucht Zeugen nach einem besonders dreisten Fall von Körperverletzung, der sich bereits am 1. Oktober zugetragen hat. Nach Angaben der Polizei hat an diesem Tag gegen 16.30 Uhr eine etwa 30 Jahre alte Frau einen 85-Jährigen in Höhe des Hotels Petrisberg in der Trierer Sickingenstraße niedergeschlagen. Auch als der Mann bereits am Boden lag, soll sie weiter auf ihn eingeschlagen haben. Danach ergriff die Frau die Flucht, in welche Richtung ist nicht bekannt.

Eine genaue Täterbeschreibung konnte der Mann nicht geben, außer dass die Frau zum Tatzeitpunkt mit zwei verschieden großen Hunden unterwegs war. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Trier unter 0049-651-9779-3200.