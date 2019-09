Trier-Euren: Bombe auf dem Sportplatz

Bei Bauarbeiten auf der Bezirkssportanlage in Trier-Euren ist eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden.

(SC/tom) - Bei Bauarbeiten auf der Bezirkssportanlage in Trier-Euren ist am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr eine 250 Kilogramm schwere britische Fliegerbombe vom Typ MC 500 LB aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Laut Berichterstattung der Tageszeitung "Trierischer Volksfreund" wurde der Blindgänger nur etwa 1,30 Meter unter der Spielfläche entdeckt, auf der über Jahrzehnte hinweg zahlreiche Fußballspiele ausgetragen worden sind.

Wann die Fliegerbombe entschärft werden soll, ist zurzeit noch nicht bekannt. In dem möglichen Sperrgebiet liegt unter anderem ein Seniorenheim und eine Schule, die bei einer Entschärfung durch den Kampfmittelräumdienst evakuiert werden müssten.



23 Bomben am 1. April

Am 1. April 1943 war der heutige Trierer Stadtteil Euren Ziel eines schweren Luftangriffs der Royal Air Force. Das heute leerstehende Bahnausbesserungswerk wurde von sechs "Mosquito"-Bombern im Tiefflug angegriffen, die insgesamt 23 Bomben abwarfen. Viele davon prallten wegen der niedrigen Abwurfhöhe am Stahldach der Halle ab und detonierten hinter dem eigentlichen Ziel - oder eben nicht. Im Ausbesserungswerk starben 17 Menschen, in der Ortschaft Euren weitere acht. Rund 100 Menschen wurden verletzt. Unter den Toten waren auch russische und französische Zwangsarbeiter sowie vier Kinder.