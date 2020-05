Beim Überfall auf einen Baumarkt in Trier war ein Täter gleich auf frischer Tat festgenommen worden. Nun wurden aber zwei weitere mutmaßliche Beteiligte inhaftiert.

Trier: Drei Männer nach Überfall auf Baumarkt in U-Haft

Beim Überfall auf einen Baumarkt in Trier war ein Täter gleich auf frischer Tat festgenommen worden. Nun wurden aber zwei weitere mutmaßliche Beteiligte inhaftiert.

(str) - Im Zusammenhang mit dem Raubüberfall am 14. März auf eine Hornbach-Filiale in Trier-Euren hat die Polizei nun drei Tatverdächtige festgenommen. Die drei Männer im Alter zwischen 18 und 24 Jahren wurden in Untersuchungshaft untergebracht.

Baumarkt in Trier überfallen Der mit einer Schreckschusswaffe bewaffnete Täter konnte nach der Tat gefasst werden.

Am 14. März, einem Samstag, hat ein maskierter Mann kurz nach 10 Uhr im Baumarkt in der Trierer Nikolaus-Theis-Straße zwei Kassiererinnen mit einer Pistole bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Kunden erkannten jedoch, dass es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole handelte. Als sie sich ihm näherten, feuerte der Täter zwei Schüsse ab und ergriff ohne Beute die Flucht.

Mehrere Zeugen konnten den Mann dann aber nach kurzer Verfolgung am Trierer Messepark stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Beim Täter handelt es sich laut Polizeipräsidium Trier um einen 18-Jährigen aus der Gegend von Cochem an der Mosel.

Unter Verdacht: Fluchtfahrer und Anstifter

Die weiterführenden Ermittlungen ergaben Hinweise darauf, dass zwei weitere Männer an der Tat beteiligt gewesen sein können. Ein 24-jähriger Mann aus Trier steht unter Verdacht, als Fluchtfahrer mit einem Motorroller vor dem Baumarkt gewartet zu haben. Ein 22-jähriger Trier soll zudem der Anstifter der Tat gewesen sein.

Nach Haftbefehlen durch die Staatsanwaltschaft Trier befinden sich alle drei Tatverdächtigen nun in Untersuchungshaft.

