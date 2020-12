In der Trierer Innenstadt gibt es derzeit einen Großeinsatz. Ersten Meldungen zufolge soll es drei Tote gegeben haben, 30 Personen sollen verletzt worden sein.

Trier: Auto rast in Menschenmenge, offenbar drei Tote, 30 Verletzte

In der Trierer Innenstadt gibt es derzeit einen Großeinsatz. Ersten Meldungen zufolge soll es drei Tote gegeben haben, 30 Personen sollen verletzt worden sein.

Liveticker zu den Ereignissen:

(SC/dpa) -Bei einem Vorfall mit einem Auto sind in der Innenstadt von Trier mindestens zwei Menschen getötet und mehrere verletzt worden. Die Polizei teilte am Dienstagnachmittag über Twitter mit, es habe mehrere Tote und Verletzte gegeben.

Der Fahrer sei festgenommen und das Auto sichergestellt worden. Es handele sich um einen 51 Jahre alten Deutschen aus dem Kreis Trier-Saarburg. Der Mann sei mit einem SUV durch eine Fußgängerzone gefahren und habe offenbar „wahllos“ Menschen angefahren.

#TR0112 #Update Mehrere Tote und Verletzte in der Trierer Innenstadt.

Ein Fahrer ist gefasst.

Nähere Infos werden folgen. Die Versorgung der Verletzten hat absoluten Vorrang! *mf — Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020

„Was in Trier geschehen ist, ist erschütternd“, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag auf Twitter. „Die Gedanken sind bei den Angehörigen der Todesopfer, bei den zahlreichen Verletzten und bei allen, die in diesem Moment im Einsatz sind, um die Betroffenen zu versorgen.“

Die Hintergründe, warum der Fahrer in die Fußgängerzone fuhr, blieben zunächst unklar. Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe sprach im Interview mit dem SWR von einem „Amokfahrer in der Innenstadt“. Es habe bis zu 15 Verletzte gegeben. Augenzeugen berichteten, dass Menschen durch die Luft geschleudert worden seien.

Ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften war im Einsatz. Der ADAC schickte Rettungshubschrauber, auch die luxemburgische Air Rescue war im Einsatz. Große Teile der Innenstadt waren abgesperrt. Nach der Festnahme bestehe keine Gefahr mehr für die Bevölkerung, teilte die Polizei mit.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.