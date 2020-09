Trier: 15-jährige Vermisste wieder zuhause

Die Schülerin wurde am Freitag von der Polizei angetroffen und ist wohlauf.

(jt) - In Trier ist ein seit Dienstag vermisstes 15-jähriges Mädchen wieder aufgetaucht. Die Jugendliche sei am Freitag kurz nach 22 Uhr in Trier von der Polizei wohlbehalten angetroffen worden. „Die Umstände ihres Verschwindens sind noch nicht geklärt“, so die Behörde in einer Pressemitteilung. Es werde weiter ermittelt.

Die Schülerin hatte am Dienstagmorgen das Haus verlassen, um in die Schule zu fahren. Dort ist sie allerdings nie angekommen. Seitdem fehlte von dem Mädchen jedes Lebenszeichen. Weder Freunde noch Familienmitglieder hatten Kontakt mit ihr, die Polizei leitete Ermittlungen ein.

Es seien zahlreiche Hinweise zu der Vermissten eingegangen, teilte die Polizei Trier am Freitag mit. Die Jugendliche sei offenbar mit einem Fahrrad unterwegs, hieß es.

