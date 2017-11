(SH) - Es war wohl eine Sache des Glücks, dass ein mittlerweile 84-jähriger Mann im März 2013 nicht um mehrere Hunderttausend Euro betrogen wurde. Die Polizei kam dem Tauschgeschäft – echtes Geld sollte gegen falsches gewechselt werden – nämlich zuvor. Nun müssen sich drei Männer vor Gericht verantworten.

Zu dem Kontakt zwischen den Betrügern und dem Opfer war es 2013 überhaupt erst gekommen, nachdem ein Mann aus Deutschland, der eine Immobilie in Südfrankreich besaß, diese aufgrund seines Alters – der Mann war zum Tatzeitpunkt 80 Jahre alt – verkaufen wollte. Er gab im Internet eine Anzeige auf und fand gleich einen Kaufinteressenten. Ein angeblicher Geschäftsmann aus Israel bat um ein Treffen in Rom. Da der Verkäufer nicht alleine verreisen wollte, begab er sich gemeinsam mit einem Bekannten nach Italien. Dort kam es in einem Hotel zu einem Treffen zwischen den beiden Deutschen und zwei möglichen Käufern. Diese zeigten sich interessiert und wollten das Geschäft in Italien abwickeln.



Nichts ließ das künftige Opfer vermuten, dass es sich bei den Männern um Trickdiebe und nicht um wahre Geschäftsmänner handelte. Dennoch stimmte er dem Deal in Italien nicht zu, denn er wollte die Anzahlung für den Verkauf lieber in einem deutschsprachigen Land abhandeln. Ende Februar 2013 kam es deshalb zu einem weiteren Treffen in Metz, von wo aus alle Beteiligten sich nach Luxemburg begeben sollten. Der Deal platzte jedoch erneut, sodass ein neuer Termin für den 1. März in einem Hotel in Luxemburg-Stadt ausgemacht wurde.

Polizei auf der Lauer



Parallel zur Anzahlung für das Haus, sollte es zu diesem Zeitpunkt auch zu einem Geldtauschgeschäft kommen. Der Verkäufer sollte den Geschäftsmännern rund eine halbe Million Euro in 100- und 200-Euro-Scheinen geben und den Betrag in 500-Euro-Scheinen zurückbekommen, zusätzlich einer Provision von 20 Prozent.



Der Deutsche, ein ehemaliger Staatsanwalt aus Wuppertal, zeigte sich jedoch erneut vorsichtig und wollte den Tausch in einer Bankfiliale abwickeln. Während er sich demnach zur Bank begab, ging sein Bekannter ins Hotel. Dort wartete er zunächst auf die mutmaßlichen Kaufinteressenten, erhielt dann jedoch einen Anruf der Polizei, die ihn darum bat, das Hotel zu verlassen und betonte, bei den Geschäften würde es sich um kriminelle Machenschaften handeln. In der Tat war die Luxemburger Polizei einen Tag zuvor von ihren deutschen Kollegen über einen möglichen Vorauszahlungsbetrug, auch noch „RIP-Deal“ genannt, informiert worden, der sich eben in dem Hotel in der Hauptstadt abwickeln sollte.

Da die Beamten auf der Lauer lagen, konnten sie mehreren verdächtigen Männern, die kurze Zeit später in Richtung des Bahnhofsviertels flüchteten, folgen und sie stellen. In einem der Wagen fanden sie 20 Bündel falsche 500-Euro-Scheine - jenes Geld, das gegen die echten 100- und 200-Euro-Scheine ausgetauscht werden sollte. Den Ermittlern zufolge, seien die gefälschten Scheine zwar mit „Specimen“ versehen gewesen, sie seien jedoch nicht auf den ersten Blick als Falschgeld zu erkennen gewesen, zumal sich oben auf einigen Bündeln ein richtiger Schein befunden hätte. Die Männer gaben an, das Geld sei für eine Zigeunerhochzeit bestimmt gewesen. Tatsächlich aber wurden nur zwölf Tage später in Belgien Scheine mit denselben Seriennummer aufgefunden – im Rahmen eines „RIP-Deals“.



Anführer nicht angeklagt



Vor Gericht gestanden die drei Angeklagten, am 1. März 2013 nach Luxemburg gekommen zu sein. Django N. sollte den Deal für einen Bekannten abwickeln und dafür 10.000 Euro bekommen. Jimmy J. war die gleiche Summer versprochen worden, um einen Wagen nach Luxemburg zu bringen. Dass sich im Koffer Falschgeld befand, hätte er nicht gewusst. Dragan J. gab schlussendlich an, seinen Freund Django N. begleitet zu haben. Von den Machenschaften hätte er nichts gewusst. Tatsächlich handelt es sich bei den drei in Luxemburg Beschuldigten den Aussagen des Ermittlers zufolge wohl nur um die Personen, die das Geldgeschäft abwickeln sollten. Die mutmaßlichen Anführer der Bande sind nicht in Luxemburg angeklagt.

Der Prozess wird am 13. Dezember fortgesetzt.