Mit einer gestohlenen Bankkarte haben zwei Männer an Tankstellen und in Supermärkten bezahlt. Nun sucht die Polizei nach den Tätern.

Trickdiebe gesucht

(SH) - Zwei Männer werden verdächtigt, an diversen Tankstellen und in Supermärkten in Esch/Alzette mit einer zuvor entwendeten Bankkarte bezahlt zu haben.



Wer eine der beiden auf dem Foto abgebildeten Personen erkennt, soll sich unter der Nummer 4997-5500 an das Polizeikommissariat Esch/Alzette wenden.



Foto: Polizei