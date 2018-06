Die Polizei warnt vor einer neuen Welle von Trickdiebstählen. Die Betrüger geben sich als Mitarbeiter von Reinigungsfirmen aus.

Trickbetrug mit falschen Reinigungsfirmen

(mth) - Die Polizei warnt vor einer neuen Welle von Betrugsfällen. Unbekannte geben sich als Mitarbeiter von Reinigungsfirmen aus und kassieren hohe Summen als Vorauszahlung. Die Arbeiten werden allerdings nicht ausgeführt.

Hinter den vermeintlichen Unternehmen, die Reinigungs- oder Reparaturarbeiten anbieten, verbergen sich meistens Betrüger, denen die nötigen Genehmigungen zur Ausübung solcher Dienstleistungen fehlen. Seit Anfang Mai gingen bei der Polizei über 20 solcher Meldungen ein, meist sind es ältere Personen, die den Betrügern zum Opfer fallen.

Die Vorgehensweise ist dabei immer die gleiche: die Betrüger benutzen unberechtigt einen bestehenden und wohl bekannten Firmennamen, um Arbeiten anzubieten. Meist werden die Hausbesitzer dann sofort zu einer Zahlung aufgefordert, ohne jedoch eine Rechnung erhalten zu haben.

So wurden am 26. Mai einem älteren Einwohner aus Steinfort Dacharbeiten angeboten. Noch an der Haustür unterbreiteten die vermeintlichen Arbeiter dem Mann einen Kostenvorschlag über knapp 5000 Euro. Gutgläubig unterzeichnete das Opfer das Dokument. Die Betrüger gaben anschließend an, in den folgenden Tagen mit den Arbeiten beginnen zu wollen, kehrten aber nie zurück. Eine Überprüfung der Polizei ergab, dass die Firma nicht im Handelsregister eingetragen ist.



Auf frischer Tat ertappt wurden am 14. Mai zwei Männer, die einem älteren Paar in Bridel Reinigungsarbeiten an Dach, Terrassenmöbeln und Bodenbelag für 5000 Euro anboten. Die Opfer bezahlten die Summe, erhielten jedoch keine Rechnung. Nach einigen Tagen kehrten die mutmaßlichen Arbeiter zurück und boten nun zusätzlich Arbeiten im Innenbereich des Hauses für weitere 6000 Euro an. Auch hier stimmten die Opfer zu und erneut zahlten sie die Summe ohne Rechnung zu erhalten. Die Tochter des Paars hegte den Verdacht, dass es sich um einen Betrug handeln könnte und informierte die Polizei. Die beiden mutmaßlichen Betrüger wurden zur Dienststelle gebracht und die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahmung des Geldes sowie des Arbeitsmaterials an. Eine Ermittlung wurde eingeleitet.

Einige Betrüger hinterlassen ein Flugblatt mit falschen Informationen, um das Vertrauen der Bewohner zu gewinnen. In den meisten Fällen benutzten die Betrüger Lieferwagen, die mit Arbeitsmaterial beladen sind. Die Polizei bittet die Bevölkerung darum, sich die Fahrzeugkennzeichen zu notieren und umgehend die nächste Dienststelle zu informieren.