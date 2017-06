(str) - Manchmal tut man etwas mit dem unguten Gefühl, dass doch vielleicht etwas nicht stimmt. Man zögert, man zweifelt und willigt dann doch ein. Vielleicht auch weil gerade jemand anders sich kräftig ins Zeug legt, einen zu überzeugen. Dazu kommt, dass man nicht unhöflich, undankbar oder respektlos erscheinen will.



Dass sich Trickbetrüger genau diese Ängste und oftmals auch nur die gute Kinderstube ihrer Opfer zu Nutze machen, ist gängige Praxis. Diese Erfahrung musste am Mittwoch auch eine LW-Leserin machen, die nun andere vor den Trickbetrügern warnen will.

Käufer aus dem fernen Ausland



Alles beginnt mit einer Verkaufsanzeige auf einem Luxemburger Internetportal. Tania M. will ihr Auto verkaufen. Schnell melden sich Interessenten, mit denen ein um 1.000 Euro niedrigerer Verkaufspreis ausgehandelt wird. Die Käufer wollen den Wagen allerdings erst in einem Monat abholen.



Unter der französischen Handynummer mit welcher der Kontakt zuvor zustande kam, ist wenige Tage vor Fristende niemand mehr zu erreichen. Doch dann melden sich die Käufer doch noch – über eine andere Nummer. Zwei Tage lang lässt der Mann am Telefon auf sich warten, am vergangenen Mittwoch steht er dann doch in Begleitung eines anderen Mannes vor der Haustür.



Immer wieder sprechen sie von ihrer weiten Anreise aus Tschechien und von einem Abschleppwagen, den sie extra für den Autokauf gemietet hätten und legen auch eine passende Rechnung vor.



Besitzer vom Auto weglotsen



Dann versuchen sie plötzlich mit allen Mitteln die Verkäuferin und ihren Mann vom Auto weg zu lotsen. Sie bestehen darauf, den Verkaufsvertrag in einer naheliegenden Gaststätte abzuwickeln. Nach einigem Hin und Her willigen die Verkäufer ein. Als der Verkauf wenige Minuten später geregelt ist, wollen die Käufer noch eine Testfahrt mit dem Wagen machen.



Doch dann geschieht etwas unvorhergesehenes: Nach knapp 200 Metern quillt dichter weißer Rauch aus dem Auspuff. Mit dem Wagen stimmt offensichtlich etwas nicht. Alle Warnleuchten blinken. Ein Blick unter die Motorhaube zeigt, dass die Kühlflüssigkeit aufgebraucht ist.



Heute ist die Fahrzeugeigentümerin überzeugt, dass der Umweg in die Gaststätte nur als Vorwand diente, den Wagen zu manipulieren. Denn gleich nach der Panne beginnen die Käufer die Frau und ihren Mann nach allen Regeln der Kunst unter Druck zu setzen.



3.000 Euro unter Preis



Sie reden auf das Paar ein, sprechen von hohen Reparaturkosten und dem Aufwand, den sie betrieben haben, um das Auto in Luxemburg abzuholen. Irgendwann willigt das Paar ein, den Preis noch einmal um 2.000 Euro zu senken – schließlich sei das Auto ja jetzt defekt und das Ausmaß des Schadens nicht abzusehen.

Das Paar ist erst einmal erleichtert, als die Männer weg sind, doch dann kommen schnell Zweifel auf: Sind sie Opfer von Betrügern geworden? Eine schnelle Suche im Internet bestätigt den Verdacht: im Ausland ist das Vorgehen der Käufer als Betrugsmasche bekannt.



Anzeige bei der Polizei erstattet das Paar allerdings zunächst nicht. Das sollte es allerdings unbedingt tun, heißt es auf Nachfrage der Polizei. In Luxemburg seien noch der Polizei keine weiteren Fälle bekannt, in denen Verkäufer mit dieser Masche betrogen wurden. Aber auch hier liegt der Verdacht nahe, dass vielleicht nicht allen Opfern bewusst sein könnte, dass sie betrogen wurden.



Und ohne Anzeige hat auch die Polizei keine Anhaltspunkte.



Zweiter Fall am Donnerstag



Wie akut die Sache ist, zeigte sich erst am Freitag. Per Zufall erfuhr Tania M. nämlich, dass Täter am Donnerstag mit der gleichen Masche versucht haben, eine andere Frau zu betrügen. Der Versuch schlug zwar fehl, zeigt aber, dass die Täter womöglich noch immer in Luxemburg unterwegs sind.