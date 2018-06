Die Rassenpferde der Ardennen sind massige Vierbeiner, die einst als Arbeiterpferde dienten. Am Tag der "Ardennerpäerd" wurde diesen treuen Tieren zu Ehren in Munshausen gefeiert.

Lokales 18

Treu und robust

Kaum ein Nutztier ist so kräftig und vielseitig wie das Ardennerpferd. Angepasst an seinen ursprünglichen Lebensraum, geprägt von rauer Natur und widrigen Wetterbedingungen, kommt es nach Jahren der Vernachlässigung wieder vermehrt zu Ehren.

(fwa) - Am Tag des Ardennerpferds am Sonntag in Munshausen konnten sich die zahlreichen Besucher von dessen Vorzügen überzeugen. Als Arbeitstier ersetzt es vorteilhaft die motorisierten Geräte bei den verschiedensten Arbeitsgängen, vor allem in schroffem Gelände. Umweltschonend und kraftvoll kann es in moderne Arbeitsmethoden in Wald und Flur eingebunden werden.

18 Die massigen Vierbeiner versetzten so einige ins Staunen. Foto: Guy Jallay

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die massigen Vierbeiner versetzten so einige ins Staunen. Foto: Guy Jallay Mit langen Kleidern ritten die jungen Reiterinnen auf den stämmigen Pferden. Foto: Guy Jallay Es wurde gezeigt, wie diese treuen Tiere einst eine der wichtigsten Arbeiterkräfte in der Landwirtschaft waren. Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Auch kleine Kinder hatten ihren Spaß. Sie konnten die Tiere herzlich streicheln. Foto: Guy Jallay Verschiedene Workshops und Ateliers wurden für Klein und Groß organisiert. Foto: Guy Jallay Ateliers mit Lohhecken. Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Die jüngeren Besucher hatten ihren Spaß. Foto: Guy Jallay Wie die Hufeisen an das Pferd gebracht werden, wurde den Besuchern des Festes ebenfalls gezeigt. Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Musik konnte konnte bei diesem festlichen Zusammentreffen nicht fehlen. Foto: Guy Jallay Die Zuschauer waren begeistert. Foto: Guy Jallay Die Ardenner-Pferde sind robuste und sehr muskulöse Pferde. Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay

Bei den artistischen Einlagen, die mit den geduldigen Pferden aufgeführt wurden, konnten sich die Zuschauer von den Qualitäten der stämmigen Vierbeiner überzeugen.

Wasser und Lohhecken

Doch nicht nur die verschiedenen Pferderassen standen im Mittelpunkt. Zu den weiteren Themen des Tages gehörte das Wasser der Öslinger Umgebung, das anschaulich vorgestellt wurde. Alle Facetten des Wassers – von der Versorgung bis zur Entsorgung, als Lebensraum und als Energiequelle – waren Gegenstand von Workshops, die an den Informationsständen behandelt wurden.Und auch eine andere regionale Eigenheit stand im Mittelpunkt: Die Lohhecken und ihre geschichtliche Bedeutung für die Gerbereien von Naturleder.



Eine ganze Reihe von Handwerken, die im Zusammenhang mit dem Erschließen der Eichenrinden und der Ledergerbereien standen, bildeten einen interessanten Schwerpunkt. Dass die Rinde der Eichenbäume eine neuzeitliche Nutzung in der Pharmaindustrie findet, dürfte aber mehr als einen Besucher überrascht haben.