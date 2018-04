Einen eher unpraktischen Ort als Parkplatz hatte sich am Donnerstagmorgen ein Autofahrer in Luxemburg-Stadt ausgesucht. Er stellte sein Auto auf den Treppen in der Passage Gëlle Klack ab.

Lokales 2

Treppen als Parkplatz

Einen eher unpraktischen Ort als Parkplatz hatte sich am Donnerstagmorgen ein Autofahrer in Luxemburg-Stadt ausgesucht. Er stellte sein Auto auf den Treppen in der Passage Gëlle Klack ab.

Einen Parkplatz in der Hauptstadt zu finden ist nicht leicht. Donnerstagmorgen war ein Fahrer wohl ziemlich verzweifelt und stellte seinen Wagen auf den Treppen in der Passage Gëlle Klack ab. Als Polizisten das Fahrzeug fanden, steckten die Fahrzeugschlüssel und der Wagen war nicht abgeschlossen. Vom Fahrer fehlte jedoch jede Spur.



2

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen.

Durch die Treppenfahrt wurde der Unterboden des Fahrzeuges beschädigt und das Auto musste abgeschleppt werden. "Ein Akt, welcher nicht problemlos über die Bühne ging", heißt es im Polizeibericht. Die genaue Ursache des Manövers bleibt noch unklar.