Weniger Abgaben

Treibstoffe ab Mitternacht 7,5 Cent günstiger

Am Mittwoch tritt die in der Tripartite vereinbarte Senkung der Steuern um 7,5 Cent auf den Treibstoffen in Kraft. Der Liter Diesel kostet ab Mittwoch demnach nur mehr 1,643 Euro, der Liter Superbenzin (98er) 1,726 Euro und das 95er-Benzin wird für 1,632 Euro abgegeben. Damit kostet die 50-Liter-Tankfüllung den Autofahrer immerhin 3,75 Euro weniger. Die Reduktion der Steuerlast gilt bis zum 31. Juli.

Das Heizöl wird erst nach dem Inkrafttreten eines gesonderten Gesetzes billiger, dafür gelten die niedrigeren Steuersätze beim „Brennes“ dann aber bis zum 31. Dezember.

Wie lange die Preise auf diesem Niveau bleiben, ist ungewiss, immerhin ist das Rohöl an den internationalen Märkten am Dienstag um über sieben Prozent teurer gehandelt worden, als dies noch am Montag der Fall war.





