(jag) - Das Ablassen von Flugzeugtreibstoff während des Fluges, auch noch „Fuel-Dumping“ genannt, sorgt zurzeit für Diskussionsstoff in Umweltschützerkreisen. Dabei werden allerdings eine ganze Reihe von Mythen und Halbwahrheiten verbreitet, die einer faktischen Überprüfung kaum standhalten können.



Erste Feststellung: Kein Pilot käme auf die Idee, soeben mal einige tausend Liter Kerosin irgendwo über bewohntem Gebiet abzulassen. Erstens würde dies seinem Arbeitgeber einen erheblichen finanziellen Ausfall bescheren. Zweitens darf er das gar nicht. Und drittens sind viele Flugzeuge überhaupt nicht mit einem solchen Ablassventil ausgestattet.



Nur in Notfällen

„Fuel Dumping“ wird ausschließlich in solchen Notfällen benutzt, in denen das Flugzeug kurz nach dem Start wieder landen muss, wegen der Treibstoffmenge an Bord das maximale zugelassene Landegewicht aber überschritten wird. Über spezielle Ventile an den Flügeln können dann bis zu zwei Tonnen Kerosin pro Minute in die Atmosphäre gelangen. Ist das maximale Landegewicht unterschritten, kann das Flugzeug anschließend zur Landung ansetzen.



Das Problem stellt sich meist schwer betankten Langstreckenflugzeugen wie beispielsweise dem Airbus A 340 oder der Boeing 747. Volle Tanks können hier bis zu 100 Tonnen Gewichtsdifferenz ausmachen. Kleinere Maschinen, wie sie Luxair benutzt, verfügen überhaupt nicht über solche Ablassventile. Die gesamte Treibstoffmenge ist dabei niedriger, im Notfall sind diese Flugzeuge auch voll betankt für Landungen zugelassen. Sie müssen dann allerdings eingehend inspiziert werden. Oder aber sie drehen Warteschleifen und verbrennen so überflüssiges Gewicht.



Luxair kommt nicht in Frage



Die Luxair-Flotte kommt für das Dumping also gar nicht erst in Frage. „Fuel Dumping“ muss bei der Flugbehörde angefragt werden und darf nur in Notfällen zum Verringern des Landegewichtes des Flugzeuges angewendet werden. Belgocontrol, das die Regeln für den belgischen und luxemburgischen Luftraum veröffentlicht, sieht klare Leitlinien vor: Das Ablassen ist nur über der Nordsee in Höhen von mehr als 10 000 Fuß (3 000 Meter) erlaubt. In Warteschleifen, über bewohntem Gebiet oder in niedriger Höhe (weniger als 1 000 Meter) ist das Dumping ausdrücklich untersagt. Andere Flugzeuge müssen während dieser Operation auf Distanz gehalten werden.



Wie sieht die Lage nun spezifisch für Luxemburg aus? In ihrer Antwort auf eine parlamentarische Frage des Abgeordneten André Bauler (DP) erklären Infrastrukturminister François Bausch und Umweltministerin Carole Dieschbourg, dass keine spezifische Zone zum Kerosinablassen in Luxemburg ausgewiesen sei. In dringenden Notfällen müsste das Flugzeug den Treibstoff aber in großer Höhe und über unbewohntem Gebiet ablassen. Laut den luxemburgischen Behörden ist im nationalen Luftraum kein einziger Fall von „Fuel-Dumping“ bekannt. Überhaupt gab es in den letzten zehn Jahren nur sieben solcher Zwischenfälle, bei denen Flugzeuge betroffen waren, die in Luxemburg starteten oder landeten. Der Treibstoff wurde in jedem dieser Fälle über anderen Staaten oder aber über dem Meer abgelassen.



Und der Umweltimpakt?

Ganz unbedenklich ist das in der Atmosphäre abgelassene Kerosin nicht. Alleine der Bestandteil Benzol ist nachweislich krebserregend. Da das Dumping aber in großer Höhe und bei hoher Geschwindigkeit geschieht, werden die Tröpfchen extrem verdünnt und verdunsten dann. Sollte die Substanz trotzdem den Erdboden erreichen, wäre laut einer Studie der französischen Luftfahrtbehörden mit einer Konzentration von einigen tausendstel Milligramm pro Quadratmeter zu rechnen.