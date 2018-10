Rund 1.200 Kollisionen mit Wildtieren registriert die Polizei in Luxemburg jedes Jahr. Dabei gibt es so einiges, was Autofahrer tun können, damit solche Unfälle gar nicht erst passieren.

Treibjagdsaison: Achtung, Wildwechsel

Die Jagd ist eröffnet: Noch bis zum 16. Dezember darf während der Treibjagd Wild aufgescheucht und erlegt werden. In diesem Zeitraum warnt die Polizei besonders vor Unfällen mit diesen Tieren auf den Straßen. Hinzu kommt, dass Wildtiere im Herbst und Winter morgens später und abends früher aktiv sind. Deshalb kreuzen aktuell besonders viele Wildtiere die Fahrbahn.

Langsam fahren

