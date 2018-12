Das ging daneben: Der Mann wurde an Hand und Gesäß getroffen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Treiber bei Jagd durch Schuss verletzt

Am Samstagmorgen gegen 10 Uhr kam es bei einer Treibjagd im Raum Trotten zu einem Zwischenfall: Ein Treiber wurde durch die Kugel eines Jägers an der Hand und am Gesäß verletzt. Nach ersten Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr.

Die Staatsanwaltschaft Diekirch hat den Erkennungsdienst des SPJ mit der Untersuchung beauftragt.