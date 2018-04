Am 27. April ist der CSV-Spitzenkandidat als Chefredakter fir en Dag zu Gast im "Luxemburger Wort". Begegnen Sie dem Spitzenpolitiker im Rahmen einer Diskussionsrunde.

Treffen Sie auf Claude Wiseler

Am 27. April ist der CSV-Spitzenkandidat als Chefredakter fir en Dag zu Gast im "Luxemburger Wort". Begegnen Sie dem Spitzenpolitiker im Rahmen einer Diskussionsrunde.

Am 27. April ist der CSV-Spitzenkandidat zu Gast im "Luxemburger Wort". Sie haben die Gelegenheit, dem Spitzenpolitiker zwischen 12 und 13 Uhr im Rahmen einer Diskussionsrunde in den Räumlichkeiten des "Luxemburger Wort" in Gasperich zu begegnen und Fragen zu stellen. (Wiseler gestaltet die Zeitung von Samstag, 28. April, als Chefredakter fir en Dag maßgeblich mit.)



Nach der Runde wird ein Snack angeboten. Wenn Sie an einer Teilnahme interessiert sind, melden Sie sich bitte hier an.

Weitere Runden finden mit den Spitzenkandidaten François Bausch am Freitag, dem 4. Mai 2018, Xavier Bettel am Freitag, dem 11. Mai 2018 und Etienne Schneider am Montag, dem 18. Juni 2018 statt.