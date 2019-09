Der nach der so genannten "Gartenhaus-Affäre" scheidende Bürgermeister von Differdingen hat sein Amt als Verwaltungsratsvorsitzender des CIGL Differdingen abgegeben.

Traversini tritt aus CIGL-Verwaltungsrat zurück

(mth) - Der nach der so genannten "Gartenhaus-Affäre" scheidende Bürgermeister von Differdingen, Roberto Traversini, hat sein Amt als Verwaltungsratsvorsitzender des "Centre d'initiative et de gestion locale" (CIGL) Differdingen abgegeben, wie die Organisation am Donnerstag meldete.

Er wird bis zur kommenden Generalversammlung des CIGL geschäftsführend durch die Vizevorsitzende Marie-Jeanne Leblond ersetzt.

Der Verwaltungsrat habe diese Entscheidung einstimmig angenommen und die Angestellten darüber informiert.