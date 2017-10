(m.r.) - Verletzungen aufgrund von Verkehrsunfällen, Stürzen, Verbrennungen und anderer Zwischenfälle gelten in Luxemburg als die vierthäufigste Todesursache (sieben Prozent). Bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen bis 44 Jahren sind diese Vorfälle sogar die Todesursache Nummer eins. Jährlich sterben 263 Personen an den Folgen solcher Traumata, statistisch gesehen bedeutet dies einen Todesfall alle 33 Stunden. Dies geht aus dem aktuellen Bericht des Gesundheitsministerium über Traumata und Unfälle hervor.



Von 2005 bis 2014 sind mit 23 Prozent die meisten Todesfälle auf einen Suizid zurückzuführen. Stürze sind hingegen für 18 Prozent der Vorfälle verantwortlich, Verkehrsunfälle für 16 Prozent. Mit 63 Prozent sind zudem die meisten Todesopfer männlich.



Die meisten Traumata haben allerdings deutlich weniger dramatische Folgen. Auf einen tödlichen Zwischenfall müssen 17 Personen hospitalisiert werden und 221 Personen kann ambulant geholfen werden. In rund 65.000 Fällen mussten die Betroffenen 2014 medizinisch behandelt werden. Täglich suchten somit etwa 178 Personen ein Krankenhaus auf.



Am häufigsten ziehen die Betroffenen sich Verletzungen an der Hand zu (21 Prozent). Kopfverletzungen machen 20 Prozent der Vorfälle aus, und Verletzungen an den Beinen und Füßen 19 Prozent.



Stürze als Hauptunfallursache bei älteren Personen



Je älter die Patienten sind, desto häufiger müssen sie allerdings nach einem Zwischenfall im Krankenhaus bleiben. 22 Prozent der Patienten im Alter zwischen 70 und 74 Jahren müssen hospitalisiert werden, bei den über 85-Jährigen sind es sogar 30 Prozent. 90 Prozent der Verletzungen werden bei ihnen durch Stürze verursacht. Im Durchschnitt müssen nur sieben Prozent aller Betroffenen im Krankenhaus bleiben.



Die meisten nicht-tödlichen Unfälle geschehen zu Hause oder bei Freizeit- und Sportaktivitäten (45 Prozent). Die zweithäufigste Ursache sind Arbeitsunfälle, danach Verkehrsunfälle mit sieben Prozent.



89 Prozent der Verletzten sind in Luxemburg wohnhaft. Die restlichen Zwischenfälle sind hauptsächlich auf die Grenzgänger zurückzuführen. Mit 42 Prozent sind Arbeitsunfälle bei ihnen besonders häufig. Bei den Einwohnern liegt der Prozentsatz lediglich bei 13 Prozent.