"Trauerwallis": Trost aus dem Koffer

Omega 90 stellt einen Koffer vor, der Material enthält, um Lehrpersonal und Betreuer den Umgang mit dem Thema Trauer näherzubringen.

Wenn plötzlich ein Stuhl am Tisch leer bleibt. Wenn Oma nicht mehr zu Besuch kommt. Wenn der Hund nicht mehr freudig um die Ecke stürmt. Selbst die Vorstellung einer solchen Situation stimmt traurig.



Trauer ist ein emotionaler Zustand nach einem Verlust, mit dem jeder anders umgeht. Hilfe in solchen Situationen leisten dann meist Familie oder Freunde. Aber auch das Lehrpersonal oder Erzieher, denn sie stehen oft in engem Kontakt mit den betroffenen Kindern oder Jugendlichen und müssen auch ab und an selbst entsetzliche Nachrichten überbringen.



Wie sie dies möglichst schonend machen und auch danach mit einer Gruppe reden und arbeiten, darüber klärt nun die Vereinigung Omega 90 mit einem grünen Koffer auf. Dieser enthält allerhand didaktisches Material zum Thema.

Betreuer als Vorbild



„Bei einem Todesfall sollte die betreuende Person Verantwortung übernehmen“, sagt Martine Hentges, Psychologin im Kanner- a Jugendservice von Omega 90. Da der Verlust in der Mehrheit der Fälle aber sehr plötzlich eintritt, sind die meisten nicht vorbereitet. Nicht so, wer sich bereits im Vorfeld mit der Trauerbewältigung bei Kindern oder Jugendlichen auseinandergesetzt hat. „Mit dem Koffer wollen wir etwa Erzieher oder Lehrpersonal unterstützen, damit sie nicht in Schockstarre verfallen, sondern handlungsfähig bleiben“, sagt Martine Hentges. Nur so können sie auch wirklich helfen.



Aus diesem Grund hat die Vereinigung nun den Koffer zum Thema Umgang mit Trauer bei Kindern und Jugendlichen zusammengestellt. Er enthält sowohl Fach- und Kinderbücher als auch sogenannte Gefühlskarten und Material zur Gestaltung von Trauerplätzen oder Räumen. Das Herzstück ist aber ein Ordner, der wichtige Informationen, wie etwa Kontakte für sofortige Hilfestellung enthält und Abläufe, über das, was zu tun ist. Diese sind speziell auf Luxemburg abgestimmt.



Thema nicht tabuisieren



„Solche Koffer gibt es zwar auch bereits in Deutschland, die, auf die wir aufmerksam wurden, waren aber alle an eine Religion gebunden“, sagt Christine Dahm, Direktorin bei Omega 90. „Unser Koffer ist dies dagegen nicht.“ Es geht darum, wie Kinder oder Jugendliche bei Trauer reagiert und wie ihm werteneutral erklärt werden kann, wie sie damit umgehen können. „Auch wenn wir es wollen, wir können Kinder nicht vor Trauer schützen. Es ist also keine Lösung, das Thema zu tabuisieren“, sagt Martine Hentges.



Der Koffer mit dem Material ist speziell für Schulen, Lyzeen, Maisons relais oder Vereine gedacht. Es existiert eine Version für die Arbeit mit Kindern und eine mit Jugendlichen. Dabei kann sowohl mit einzelnen Personen als auch mit größeren Gruppen gearbeitet werden. 20 Vorbestellungen wurden bereits getätigt. Dies vor allem von Maisons relais und Schulen. Gegen Ende des Jahres sollen die Koffer dann ausgeliefert werden.



Den Koffer bestellen

Die Omega „Trauerwallis“ wurde vom Kanner- a Jugendservice von Omega 90 ausgearbeitet und gestaltet. Schulen und andere Institutionen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, können diese zu einem Preis von 250 Euro unter anderem über das Internet bestellen. Die Vereinigung erzielt bei dem Verkauf keinen Gewinn, dieser deckt lediglich die Kosten des Koffers. Die Mehrheit des Materials ist in deutscher Sprache. Informationen sind erhältlich unter info@omega90.lu

www.omega90.lu