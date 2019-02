Trauerfeier für verstorbene Soldaten in Diekirch

In Anwesenheit von Staatschef und Verteidigungsminister hat in Diekirch eine Trauerfeier für die zwei verstorbenen Mitarbeiter des Service de déminage stattgefunden.

In Anwesenheit von Staatschef und Verteidigungsminister hat in Diekirch eine Trauerfeier für die zwei verstorbenen Mitarbeiter des Service de déminage stattgefunden.

(jt) - Eine Woche nach dem Tod von zwei Unteroffizieren in Waldhof haben sich Staatsspitze, Armeeangehörige und Familien am Donnerstag zu einer Trauerfeier in Diekirch versammelt. Großherzog Henri, Prinz Sébastien und Verteidigungsminister François Bausch erwiesen den verstorbenen Mitarbeitern des Service de déminage (Sedal) in der Kaserne Grand-Duc Jean die letzte Ehre.

Die beiden Unteroffiziere, 40 und 48 Jahre alt, waren am 14 ...