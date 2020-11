Trauerbegleitung: Kinder trauern anders

Wer den Prozess der Trauer bei Kindern und Jugendlichen versteht, kann auch besser mit ihrem Verhalten umgehen.

An Allerheiligen und an Allerseelen wird unserer lieben Verstorbenen besonders gedacht. Es stimmt traurig, diese Menschen nicht mehr in unserer Mitte zu haben. Doch zum Leben gehört der Tod dazu, genauso wie das Thema Trauer. Der Prozess der Trauer ist ganz individuell und jeder durchlebt ihn anders. Besonders Kinder trauern auf eine Weise, die einem Erwachsenen befremdlich vorkommen kann.

Vor Verlust können auch die Kleinen nicht geschützt werden ...