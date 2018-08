Ende August und damit außergewöhnlich früh hat am Donnerstag die Weinlese an der Luxemburger Mosel begonnen. Der erste Winzer, der die für den Weinbau entscheidende Jahreszeit einläutete, war Henri Ruppert aus Schengen.

Traubenlese schon im August - das gab's erst ein Mal

Volker BINGENHEIMER

Ende August und damit außergewöhnlich früh hat am Donnerstag die Weinlese an der Luxemburger Mosel begonnen. Der erste Winzer, der die für den Weinbau entscheidende Jahreszeit einläutete, war Henri Ruppert aus Schengen. Mit einem Dutzend Erntehelfer begann er die Lese in einem mit Rivaner bestockten Weinberg an den sonnigen Hängen des Strombergs.

Gleich als die erste Ladung Trauben in der Kellerei eintraf, griff Henri Ruppert zum Refraktometer, um das Mostgewicht zu messen. Mit 80 Grad Oechsle erreichte der Rivaner einen respektablen Wert.

Dank des sehr warmen Frühlings und des Sommers beginnt die Ernte bei den 310 Weingütern der Luxemburger Mosel etwa drei Wochen früher als in durchschnittlichen Jahren. Das Lesegut ist durch die viele Sonne und das warme Wetter früher gereift. Die Winzer befürchten zudem, dass die Säurewerte in nächster Zeit in den Keller gehen, was die Weine weniger spritzig macht.

Es ist erst das zweite Mal, dass in Luxemburg die Lese bereits im August begonnen hat. Das erste Mal war nach dem Jahrhundertsommer 2003, ein damals unerhörter Rekord.