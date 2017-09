(vb) - Mit der letzten Rebsorte Riesling geht die Traubenlese in wenigen Tagen in den Endspurt. Obwohl die Erntemengen unter dem Durchschnitt liegen, sind die Winzer mit der Qualität recht zufrieden.

Überall an der Mosel sind derzeit Arbeitstrupps in den Weinbergen zu sehen, die bei blauem Himmel und strahlender Sonne Trauben lesen. Die Winzer freuen sich über gute Qualität, doch Spätfrost im April und das launische Wetter im Sommer sorgen für geringere Erträge.

So liegt die Erntemenge laut einer Schätzung des „Institut viti-vinicole“ (IVV) in Remich bei nur 80 000 Hektolitern. Das sind in etwa zwei Drittel der durchschnittlichen Menge von 120 000 Hektolitern. Weil die Trauben im Juni und dann noch einmal vor der Lese Ende August von der Sonne verwöhnt wurden, liegt die Qualität über dem zehnjährigen Mittelwert. „Die Reifewerte sind da“, sagt Weinbauberater Roby Mannes vom IVV. „Auch die warmen Tage mit viel Sonne am letzten Wochenende haben einen letzten Schub gebracht.“ Bei der Rebsorte Rivaner, die bereits abgeerntet ist, lag das Mostgewicht rund 25 Prozent höher und die Säure rund 35 Prozent niedriger als im zehnjährigen Durchschnitt. Rekordwerte wurden jedoch nicht erreicht.

Spätfrost Ende April, Hitze und Trockenheit im Juni, kühle Wochen im August: Die Winzer blicken zurück auf ein wechselvolles Jahr. „Auch der Beginn der Lese stand unter keinem guten Zeichen. In der ersten Woche fielen gleich 40 Liter Regen“, sagt Mannes. Nun ist die Ernte in den meisten Betrieben zu drei Vierteln eingefahren und es geht mit den späten Burgundersorten weiter, bis dann der Riesling traditionell den Abschluss bildet.

„Brauchen wir nicht jedes Jahr“

Den ganzen Sommer über waren die Nerven von Hans-Jörg Befort angespannt. Der Kellermeister beim Weingut Alice Hartmann in Wormeldingen verweist auf den Frost im April und Regen kurz vor der Lesezeit. „So ein Wetter braucht man nicht jedes Jahr“, meint er. Mit der Qualität ist er durchaus zufrieden, doch vor allem in Grevenmacher, wo der Betrieb einen Teil seiner Weinberge hat, seien manche Lagen durch Frost zum „Totalausfall“ geworden. Noch hängt der Riesling an den Rebstöcken – „der wird gut werden“, ist sich Befort sicher.

Frank Schumacher vom Traditionsweingut Schumacher-Knepper in Wintringen kann über Frostschäden kaum klagen. „Bei uns ist es nicht dramatisch. Nur vereinzelte Weinberge in tiefen Lagen waren betroffen.“ Er freut sich über die vielen Sonnenstunden seit dem vergangenen Wochenende: „Das hat noch einmal einen enormen Sprung an Qualität gebracht.“ Sein Betrieb fängt jetzt mit der Lese der roten Sorten an, bis in einigen Tagen der Riesling drankommt. „Spätestens Ende nächster Woche sind wir fertig.“