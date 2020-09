An der Luxemburger Mosel war am Montag der offizielle Auftakt der Traubenlese. Bei Winzer Luc Duhr in Ahn wurden zuerst Auxerrois-Trauben geerntet.

Lokales 6

Exklusiv für Abonnenten

Traubenlese: Gesunde Beeren in der Presse

Anne-Aymone SCHMITZ An der Luxemburger Mosel war am Montag der offizielle Auftakt der Traubenlese. Bei Winzer Luc Duhr in Ahn wurden zuerst Auxerrois-Trauben geerntet.

Normalerweise beginnt die Traubenlese an der Luxemburger Mosel in der letzten September-Woche. Wegen der günstigen Witterungsbedingungen mit reichlich Sonne sind einige Traubensorten allerdings in diesem Jahr schon früher reif, sodass einige Winzer schon vergangene Woche in einzelnen Parzellen mit dem Traubenlesen angefangen haben. Am Montag fand dann allerdings mit einem zweiwöchigen Vorsprung gegenüber dem normalen Termin der offizielle Auftakt der Ernte statt. Das „Luxemburger Wort“ begleitete Privatwinzer Luc Duhr aus Ahn dabei ...