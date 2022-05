Spektakulärer Verkehrsunfall auf der deutschen Sauerseite: 108 Schweine büxten aus, ein Autofahrer wurde leicht verletzt.

Bei Ralingen (D)

Transporter mit lebenden Schweinen kippt in Gegenverkehr

Tom RÜDELL Spektakulärer Verkehrsunfall auf der deutschen Sauerseite: 108 Schweine büxten aus, ein Autofahrer wurde leicht verletzt.

(C.) – Am Montag gegen 15.30 Uhr befuhr Mann aus dem Kreis Bitburg-Prüm mit seinem Traktorgespann die L 42 von Olk in Richtung Ralingen (Olker Berg). In dem Anhänger befanden sich 108 lebende Ferkel bzw. Läufer.

Vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit kippte in der kurvigen Gefällstrecke der Traktor samt Anhänger auf die Gegenfahrspur. Der 31-jährige Fahrer des dort entgegenkommenden Autos hatte offenbar mehr als einen Schutzengel, sein Fahrzeug wurde von umfallenden Anhänger getroffen und stark beschädigt. Dem Mann gelang es, sich leicht verletzt aus dem Auto zu befreien. Vorsichtshalber wurde er zur Untersuchung in ein Trierer Krankenhaus gebracht.

Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Das Traktorgespann rutschte insgesamt ca. 100 Meter über die Fahrbahn, bis es zum Liegen kam. Die im Anhänger transportierten Schweine liefen auf der Straße und den Böschungen umher und konnten mit tatkräftiger Unterstützung der im Einsatz befindlichen Feuerwehren aus Olk, Newel, Ralingen und Welschbillig „eingefangen“ werden. 107 Schweine konnten zum Bauernhof verbracht werden. Leider musste ein Ferkel vor Ort eingeschläfert werden.

Das Traktorgespann musste mit einem Spezialkran aufgerichtet werden, der Pkw und das Gespann wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 50.000 EUR. Im Einsatz, bei dem die L42 für rund fünf Stunden voll gesperrt war, befanden sich eine Krankenwagenbesatzung, der Rettungshubschrauber der Air Rescue Luxemburg, die Freiwilligen Feuerwehren, zwei Ärzte vom Veterinäramt, eine weitere Tierärztin, die Straßenmeisterei sowie Streifen der Polizeiinspektion Trier.



