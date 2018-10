Die Feuerwehr bekämpft am Dienstagmorgen einen Trafo-Brand in Esch/Alzette. Die Einwohner von Esch und Schifflingen werden aufgerufen, wegen des Rauchs Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Transformatorenbrand bei ArcelorMittal

Die Feuerwehr bekämpft am Dienstagmorgen einen Trafo-Brand in Esch/Alzette. Die Einwohner von Esch und Schifflingen werden aufgerufen, wegen des Rauchs Fenster und Türen geschlossen zu halten.





Wegen der starken Rauchentwicklung wird der Bevölkerung geraten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Foto: CGDIS

(TJ) - Gegen 7.40 Uhr am Dienstag wurden die Feuerwehren aus dem Süden des Landes zu einem Brand auf einem Industriegelände von ArcelorMittal am Boulevard Aloyse Meyer in Esch/Alzette gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein elektrischer Transformator im Inneren einer Halle Feuer gefangen hatte.

Da es sich schwierig gestaltete, genügend Löschwasser an den Brandort zu bekommen, wurden die Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden mit Tankwagen angefordert.

Starke Rauchentwicklung - Aufruf an die Bevölkerung

Aufgrund der starken Rauchentwicklung richtet der Kommandant der Feuerwehr einen Appell an die Bevölkerung von Esch/Alzette und Schifflingen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.