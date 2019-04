Eine erhöhte Frequenz, ein Wartesaal und zwei neue Unterstände sollen den Nutzern der Luxtram das Warten an den Haltestellen bei Schlechtwetter angenehmer machen.

Trampassagiere besser vor Wind schützen

Eine erhöhte Frequenz, ein Wartesaal und zwei neue Unterstände sollen den Nutzern der Luxtram das Warten an den Haltestellen bei Schlechtwetter angenehmer machen.

(str) - Am Bahnhof Pfaffenthal-Kirchberg sind Reisende besonders Wind und Wetter ausgesetzt, stellt der DP-Abgeordnete Max Hahn in einer parlamentarischen Anfrage fest. Es gebe allerdings kaum Möglichkeiten Schutz zu suchen. Das Gleiche gelte auch für die Tramhaltestellen in Kirchberg. Vom Mobilitätsminister François Bausch will er wissen, was dieser zu tun gedenkt, um die Situation zu verbessern.

Man habe bereits eine Studie in Auftrag gegeben, um dem Anliegen von Benutzern entsprechend zu prüfen, ob der Bau eines Wartesaals an der oberen Plattform des Bahnhofs machbar ist, antwortet der Minister. Dieser werde allerdings nicht beheizt. Auf den Bahnsteigen sei dies nicht möglich.



François Bausch hebt allerdings auch hervor, dass weder der Bahnsteig noch die Umsteigeplattform als Wartebereich gedacht seien, sondern als Durchgangsbereich.



Die Tramhaltestellen seien nach den höchsten europäischen Standards ausgestattet. Die Unterstände würden es den Nutzern erlauben sowohl im Sitzen wie auch im Stehen auf die nächste Tram zu warten. Wenn die Frequenz der Luxtram, wie geplant, von 6 auf 3 Minuten erhöht werde, gebe auch deutlich geringere Wartezeiten an den Haltestellen.

Um den Dienst an den Nutzern des öffentlichen Transports dennoch zu verbessern, würden derzeit zwei weitere Unterstände am Pôle d'Echange Luxexpo errichtet.