Trambaustelle: Die Gefühle kochen hoch

Emotionsgeladen verlief die Informationsversammlung über Entschädigungen für Geschäfte längs der Tramtrasse. Viele fürchten um ihre Existenz.

Im Dezember dieses Jahres wird die Tram von der Luxexpo in Kirchberg bis zum Hauptbahnhof fahren. Bis es so weit ist, müssen die Anrainer – allen voran die Geschäftsleute – auf die Zähne beißen. Vor allem sie leiden unter der Baustelle, die sie nervlich und finanziell stark belastet, die manche sogar in die Insolvenz treibt.

Keinen leichten Stand hatten demnach die Vertreter von Luxtram S ...