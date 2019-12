Tram: Puzzleteil oder Stückwerk

Damit die Tram effizient funktioniert, müssen die Rahmenbedingungen stimmen. 2020 wird ein Schlüsseljahr sein.

Sie sieht gut aus, gleitet geschmeidig dahin und wird täglich von mehr als 22.000 Passagieren genutzt: Die Tram, die heute auf den Tag genau seit zwei Jahren in der Hauptstadt fährt, sie macht was her – und kommt an. Ein Allheilmittel für das chronisch überlastete Verkehrsnetz, als das Skeptiker sie verstanden haben wollen, ist sie aber nicht.

Das sollte sie auch nie sein ...