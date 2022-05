Derzeit hat die Tram am Bahnhof Endstation. Am Wochenende des 10. und 11. Septembers soll sich das ändern: Dann geht es bis nach Bonneweg.

Am zweiten Septemberwochenende

Tram fährt noch vor der Rentrée nach Bonneweg

(SH/dat) - Seit Monaten wird zwischen dem Bahnhofsviertel, wo derzeit Endstation für die Tram ist, und Bonneweg eifrig am Ausbau des Tramnetzes gearbeitet. Auf Nachfrage hin hat die Betreiberfirma Luxtram nun mitgeteilt, dass die Einweihung des neuen Abschnitts zwischen dem Hauptbahnhof bis zum „Pôle d'échange Lycée Bouneweg“ am Wochenende des 10. und 11. September erfolgen soll - also noch vor der Rentrée.

Zu diesem Zeitpunkt werden dann die Haltestellen „Leschte Steiwer“ und „Lycée Bouneweg“ bedient. Die Weiterfahrt in Richtung Howald soll anschließend bis spätestens Ende 2023 erfolgen.





