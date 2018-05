Die Tram bahnt sich weiter ihren Weg in Richtung Hauptstadt. In der Nacht zum Dienstag fuhr sie erstmals über die Rout Bréck.

Tram erstmals auf der Rout Bréck

Die Strecke, die von der Tram zurückgelegt wird, wird bald bis zur Place de l'Etoile ausgebaut. In der Nacht zum Dienstag fuhr die Straßenbahn erstmals einen Test über die Rout Bréck.

Die Tram bahnt sich weiter ihren Weg in Richtung Hauptstadt. In der Nacht zum Dienstag fuhr die Straßenbahn erstmals einen Test über die Rout Bréck - mit Erfolg, wie Luxtram am Dienstagabend mitteilte.

In den kommenden Nächten soll es zu weiteren Testfahrten kommen. Am Ende dieser Testreihe soll die Tram dann bis zur Place de l'Etoile fahren. Wann der normale Betrieb auf diesem Teilstück aufgenommen wird, wird wohl Anfang Juni bekanntgegeben werden.



Die Tram fährt derzeit auf dem neuen Teilstück Tests. Foto: Luxtram

