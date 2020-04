In Feulen wurde ein Traktor bei der Feldarbeit zum Raub der Flammen.

Traktor verbrannt

(mth) - In Niederfeulen am "Réimerwee" geriet am Monatg gegen 14 Uhr ein Traktor in Brand. Brandursache war wahrscheinlich ein technisches Problem.

Die landwirtschaftliche Maschine wurde vollkommen zerstört. Die Feuerwehren aus Feulen und Ettelbrück konnten den Brand schnell löschen. Verletzt wurde Niemand.

