(SH) - Eine kleine Meinungsverschiedenheit artet in eine handfeste Auseinandersetzung aus, der morgendliche Weg zur Arbeit in puren Stress, weil wieder einmal der Verkehr stockt: Menschen, die eine Tendenz haben, in schwierigen oder unangenehmen Situationen zu aggressivem oder gewalttätigem Verhalten zu neigen, könnte ein Anti-Gewalt-Training zugute kommen.

Seit 2010 bietet die Vereinigung „Anti Gewalt Training Luxembourg“ eben solche Coachings an, dies sowohl im vorbeugenden Bereich, als auch im kurativen, wenn Täter durch ihr Verhalten bereits Probleme mit der Justiz haben ...