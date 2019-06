42 Millionen leichte Plastiktüten wurden 2018 in den Obst- und Gemüseabteilungen ausgegeben. Der Superbag, eine Art Tragenetz, soll jetzt dazu beitragen, den Plastikverbrauch zu reduzieren.

Tragenetz statt Plastiktüte

Sophie HERMES 42 Millionen leichte Plastiktüten wurden 2018 in den Obst- und Gemüseabteilungen ausgegeben. Der Superbag, eine Art Tragenetz, soll jetzt dazu beitragen, den Plastikverbrauch zu reduzieren.

Seit Anfang dieses Jahres dürfen im Handel keine Plastiktüten mehr kostenlos an Kunden vergeben werden. Eine Ausnahme hierzu bilden die sogenannten leichten Plastiktüten, wie sie etwa in der Obst- und Gemüseabteilung von Supermärkten angeboten werden.

Genau diese Verpackungen sollen nun aber Konkurrenz bekommen – durch den Superbag, ein wiederverwendbares Tragenetz. „Durch dieses Produkt wollen wir die Denkweise der Menschen ändern und dazu beitragen, dass der Plastikverbrauch gesenkt wird“, erklärt Claude Turping, Direktor der Valorlux, die das Konzept zusammen mit der Confédération luxembourgeoise du commerce (CLC) und dem Umweltamt ausgearbeitet hat.



Waschbar und ersetzbar

Die Idee ist einfach und an das Konzept der Öko-Tut, die bereits seit rund 15 Jahren in Luxemburg viele Einwegsäcke ersetzt, angelehnt. Die Kunden sollen ihr Tragenetz einmal in einer der teilnehmenden Filialen kaufen und dann immer wieder ihr Obst und Gemüse sowie sonstige lose Produkte – etwa Nüsse oder Trockenobst – darin einpacken.



Im Handel erhältlich

Der Superbag ist von Dienstag an zum Preis von 35 Cent in den Filialen der Supermärkte Aldi, Auchan, Cactus, Cora, Delhaize, Match, Naturata und Pallcenter sowie in der Grande Epicerie Massen und in der Provençale erhältlich. Bis zum kommenden Sonntag gilt ein Sonderangebot: Wer einen Superbag kauft, bekommt einen zweiten dazu.

Der Superbag ist um einiges solider als die leichten Tüten. So hält er einem Gewicht von bis zu vier Kilogramm stand. Dadurch und durch sein Fassungsvermögen besteht für die Konsumenten auch die Möglichkeit, mehrere Obst- und Gemüsesorten in einen Sack zu packen. Die diversen Preisschilder können an einer Lasche an der Seite des Tragenetzes angebracht werden.

Hygienische Bedenken gibt es nicht: Der Superbag kann bei bis zu 30 Grad gewaschen werden. Sollte er wider Erwarten kaputt gehen, kann er gegen einen neuen eingetauscht werden. Das defekte Modell wird dann recycelt.

170 Tonnen Plastik

Wohl bieten einige Supermärkte ihren Kunden bereits seit einiger Zeit Alternativen zu Plastiksäcken an, mit dem Superbag soll jetzt aber eine nationale Kampagne zu einer Änderung im Konsumverhalten beitragen.



Ziel ist es, rund 90 Prozent an Plastikverpackungen einzusparen. Dies wären rund 170 Tonnen. Den Zahlen von Valorlux zufolge sollen alleine im Vorjahr nämlich rund 42 Millionen leichte Plastiksäcke – umgerechnet 189 Tonnen – ausgegeben worden sein.

Damit es zum Erfolg kommt, müssen allerdings alle an einem Strang ziehen, dessen sind sich die Initiatoren bewusst. „Es ist wichtig, dass die Händler mitmachen und es ist wichtig, dass die Kunden mitmachen“, bringt es Claude Bizjak, beigeordneter Direktor der CLC auf den Punkt.

5.000 Exemplare

In einer ersten Phase werden 5.000 Superbags in den Umlauf kommen. Abhängig von der Rückmeldung der teilnehmenden Händler will man die Zahl dann anpassen.

Die wiederverwendbaren Tragenetze werden aus Belgien nach Luxemburg geliefert, allerdings in China hergestellt. „In Europa gibt es derzeit keine Produzenten für dieses Produkt“, bedauert Claude Turping.