Traditionshaus verlässt Großgasse

Tapis Hertz, eines der bekanntesten Geschäfte in der Hauptstadt wird demnächst seinen Standort in der Grand Rue aufgeben.

Nathalie Aach Foto: leitmotif.lu

(TJ) - Nicht weniger als 73 Jahre war Tapis Hertz als traditionsreiches Familienunternehmen in der hauptstädtischen Grand Rue eine der klassischen Adressen im Bereich Teppiche und Textilien. Wie die Inhaber am Samstag mitteilen, werden die Bestände nach dem Sommerschlussverkauf nach und nach abverkauft, ehe man am 14 November die Türen endgültig schließt. Damit geht der Geschäftswelt der Stadt Luxemburg ein weiterer Baustein verloren.

"Es gibt einfachere Entscheidungen, als diejenige, einen Ort zu verlassen, dessen Geschichte einen ein Leben lang begleitet hat", so Nathalie Aach, Leiterin von Tapis Hertz und Nachfahrin der Gründer.



Die Gewohnheiten der Kunden, die Internet-Konkurrenz, Parkplatzmangel und nicht zuletzt auch die veränderte Geschäftswelt im Stadtzentrum werden als Ursachen für die Entscheidung genannt.



Man wolle sich in Zukunft auf die beiden verbleibenden Geschäfte konzentrieren, wo man den Bedürfnissen der Kunden besser entgegenkommen könne. So sollen in Helfent künftig auch Vorhänge angeboten werden. Die Entscheidung fiel zu einem Moment, als der Mietvertrag für das Geschäft in der Großgasse auslief.



Tapis Hertz wird seit 2003 von Nathalie Aach geleitet und gehörte seit der Gründung - mittlerweile an der dritten Adresse - zum Erscheinungsbild der Geschäftsstraße inmitten der hauptstädtischen Fußgängerzone.



Klicken Sie sich durch einige Archivaufnahmen aus dem Laden:



9 Foto: Leitmotif.lu

Die Geschäfte von Tapis Hertz im Einkaufszentrum Belle Etoile und in Helfent werden also der Kundschaft weiter zur Verfügung bleiben. Die Mehrheit der Angestellten werden auf diese Verkaufspunkte wechseln, ein Teil werde auch in Rente gehen oder die Firma verlassen. Ein Sozialplan sei nicht notwendig geworden, von den d13 Angestellten können zehn behalten werden.



Sehen Sie hier ein Porträt des Unternehmens, das wort.lu im Jahr 2016 realisierte: