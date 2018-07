Traditionsgeschäft schließt

Mit dem "Gilbert" verschwindet ein weiteres Traditionsgeschäft aus der Hauptstadt.

Der Handwerker- und Porzellanhändler "Gilbert" in Luxemburg schließt seine Türen Ende Juli. Dies berichtet RTL am Mittwoch auf seinem Online-Portal.



Für Handwerker war der Handwerkerladen "Gilbert" lange Jahre die erste Wahl, bekam man hier doch so ziemlich alles, was der Bastler und Hobbyhandwerker nur irgendwie benötigte. Vor einigen Jahren bereits, war der Laden aus der Grand-Rue weggezogen und hatte seine Aktivitäten in die Rue Beck verlagert. Nun soll also auch hier demnächst Schluss sein.



Als Gründe werden ein geändertes Kaufverhalten und die Internet-Konkurrenz genannt ...