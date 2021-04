Als Abonnent haben Sie unbegrenzten Zugang zu allen Wort+ Artikeln. Sie haben noch kein Abonnement? Wählen Sie jetzt Ihren Zugang und lesen Sie den Artikel „Touristische Geduldsprobe in Vianden“.

Das Freibad und der Kletterpark werden in diesem Jahr in Vianden keine Gäste empfangen. Der Sessellift soll jedoch in Kürze seine Runden drehen.

