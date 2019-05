Touristenführer für einen Tag - Anmeldung läuft

Wer anderen Menschen sein Hobby näher bringen möchte oder mit ihnen sein Wissen in einem bestimmten Bereich teilen, der ist bei dem Projekt "Guide for one day" richtig.

Wer anderen Menschen sein Hobby näher bringen möchte oder mit ihnen sein Wissen in einem bestimmten Bereich teilen, der ist bei dem Projekt "Guide for one day" richtig.

Manche Menschen brennen für ein Thema, einen Ort, für ein bestimmtes Gebäude oder ein Hobby. Nach genau diesen Menschen sucht nun das Wirtschaftsministerium für ihre mittlerweile dritte Ausgabe des Events „Guide for one day“. Bei dem Projekt werden während anderthalb Monaten gratis Touren von Ehrenamtlichen organisiert, bei denen sie ihre Leidenschaft mit anderen Menschen teilen. Sie zeigen Interessierten neue Plätze, vermitteln ihr Wissen und es findet ein möglicherweise nicht alltäglicher Austausch statt.

Guides müssen sich melden

Das Projekt bringt Menschen zusammen, die sich normalerweise im Alltag nicht begegnen, steht auf der Internetseite von „Guide for one day“. Doch bis es so weit ist, müssen die freiwilligen Guides zunächst gefunden werden. Dabei wird versucht, auch bekannte Persönlichkeiten zu begeistern, die als eine Art Botschafter für Luxemburg fungieren. Doch kann jeder mitmachen, selbst wenn er nicht ein prunkvolles Bauwerk wie den großherzoglichen Palais vorzuzeigen hat – wie das vergangene Jahr Großherzogin Maria Teresa als Guide machte. Und genauso wenn er nicht Radprofi ist, wie Christine Majerus, die 2018 eine Tour organisierte.



"Guide for one day" startet in die zweite Runde Wer immer schon Fremden sein Heimatland zeigen wollte, sei es zu Fuß, laufend, auf dem Fahrrad oder bei einer Kneipentour - der ist mit der Teilnahme an "Guide for one day" gut bedient. Die Anmeldungen für die Tourguides laufen.

Der Kreativität sind quasi keine Grenzen gesetzt. Bei der Tour kann es sich um eine historische Führung handeln, um ein kulturelles oder kulinarisches Event, um eine Wanderung, eine Radtour oder eine Kneipentour. Jeder macht das, was er am besten kann und wann er kann. So werden die Termine und die Zeiten, wann die Tour angeboten werden kann, im Vorfeld abgeklärt. Die ersten Guides haben mittlerweile schon ihr Interesse bekundet. Und bereits eins vorneweg: es ist für jeden etwas dabei. Von Geschichte bis Sport. Doch noch ist Geduld gefragt. Die Anmeldung für die Interessenten wird erst vom 18. Juni an möglich sein.

Bei der ersten Edition von „Guides for one Day“ hatten 37 ehrenamtliche Führer teilgenommen. Damals hatte die Ausgabe nur zwei Wochen gedauert.



www.guideforoneday.lu



Wichtige Informationen Die diesjährige Ausgabe von „Guide for one Day“ findet vom 29. Juni bis zum 15. September statt. Die Guides können Touren in jeder gängigen Sprache anbieten und die Tour sollte mindestens anderthalb Stunden dauern. Interessierte können sich bis zum 16. Juni im Internet anmelden.