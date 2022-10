An der Place de Metz kam es am Mittwochmittag zu einem schweren Zusammenstoß. Im Verkehr in der Hauptstadt war mit Verzögerungen zu rechnen.

Touristenbus stößt mit Lastwagen zusammen - zwei Verletzte

(LW) - Nach der Kollision eines Busses mit einem Lastwagen kam es in der Stadt Luxemburg zu Verzögerungen im Verkehr. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 11.40 Uhr an der Place de Metz. Laut Polizei wurden zwei Personen leicht verletzt und zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

Wegen der Aufräumarbeiten war eine Fahrspur blockiert. Auch im Straßenbahnverkehr kam es zu Verzögerungen.

4 An der Place de Metz in der Hauptstadt kollidierten am Mittwochmittag ein Lastwagen und ein Bus. Foto: Christophe Olinger

