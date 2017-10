(SH) - Wer 330 Kilometer rund um Luxemburg laufen will, braucht nicht nur Motivation, sondern auch reichlich Ausdauer. Diese Voraussetzungen bringt Jemp Moura zweifelsohne mit sich. Am Donnerstag um 11 Uhr startet er zur „Tour de Luxembourg“. Läuft alles nach Plan, wird er spätestens am Sonntag um 11 Uhr wieder an seinem Ausgangspunkt, dem Marktplatz in Differdingen, ankommen.

Die Idee, Luxemburg einmal im Laufschritt zu umrunden, hat der ehrgeizige Sportler schon seit längerem im Kopf ...