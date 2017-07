(asc) - Der Thermalort Bad Mondorf an der französischen Grenze ist im Tourfieber. Wenn morgen der Startschuss zur vierten Etappe der Tour de France in Bad Mondorf fällt, dann werden nicht nur die Mitarbeiter vom Tourorganisator ASO (Amaury Sport Organisation) an der Rennstrecke im Einsatz sein, sondern auch viele Freiwillige aus Bad Mondorf.



Public-Viewing und Konzerte



Yannick Raguet von der eigens zur Organisation des Mondorfer Rahmenprogramms gegründeten Vereinigung erklärt: „Als wir erfuhren, dass Bad Mondorf Startort einer Etappe wird, wurde die Gründung einer Vereinigung ohne Gewinnzweck beschlossen, deren Mitglieder die Gemeinde, das Spielcasino, das Thermalbad und das ,Office régional du tourisme' sind ...