Totschlag in Schifflingen: Ermittlungen dauern an

Auch ein Jahr nachdem sich ein Mann gestellt hat, weil er seine Lebensgefährtin umgebracht hat, sind die Ermittlungen nicht beendet.

(SH) - Gegen 6.30 Uhr meldet sich am 30. Juni 2018 ein Mann bei der Polizei und gibt an, soeben in Schifflingen seine Lebensgefährtin getötet zu haben. Als sich die Beamten zum genannten Tatort begeben, finden sie dort tatsächlich den leblosen Körper einer 45-jährigen Frau.



Während der 29-jährige Mann in Untersuchungshaft gebracht wird, nimmt die Polizei die Ermittlungen auf, um die genauen Todesumstände zu determinieren. Die Untersuchung läuft auch ein Jahr später noch. Weitere Details zu dem Vorfall sind nicht bekannt.