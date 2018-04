Die Experten sind sich länderübergreifend einig: Ein Wolf hat Ende Februar bei Fouhren ein Schaf gerissen. Es ist der zweite Nachweis des Wolfs im Großherzogtum innerhalb weniger Monate.

Totes Schaf bei Fouhren: Es war der Wolf

Die Experten sind sich länderübergreifend einig: Ein Wolf hat Ende Februar bei Fouhren ein Schaf gerissen. Es ist der zweite Nachweis des Wolfs im Großherzogtum innerhalb weniger Monate.

(LW) - Am 26. Februar 2018 war unweit von Fouhren auf einer Weide ein Schaf gefunden worden, das von einem Raubtier gerissen und gefressen worden war. Die Naturverwaltung ging auf Grund der Biss- und Fraßspuren von einem Wolf aus. Da die genetische Untersuchung von Proben, die an den Bisswunden sichergestellt worden waren, am Senckenberg-Institut Gelnhausen (D) allerdings kein Resultat ergab, wurden Fotos des Risses genauer untersucht und die Ergebnisse mit Experten aus Frankreich, Polen und Spanien diskutiert. Diese bestätigten unisono die Expertise der Naturverwaltung.

Hinweis auf Wolf im Norden des Landes

Laut der in vielen Ländern benutzten Kategorisierung von Wolfshinweisen, die auch in Luxemburg angewandt wird, handelt es sich demnach um einen „bestätigten Hinweis(C2)". Es ist der zweite Nachweis des Wolfs in Luxemburg innerhalb weniger Monate. Der geschädigte Schafzüchter aus Fouhren wird folgerichtig zu 100% entschädigt.